Спасенного в Магнитогорске младенца доставят в Москву

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Младенца, обнаруженного под завалами жилого дома в Магнитогорске, где взорвался газ, доставили к самолету, который отвезет его в московскую клинику.

В самолет ребенка перенес руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба.

Соответствующие кадры были показаны в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Как сообщалось, вечером вторника из-под завалов извлекли живым 10-месячного мальчика. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного десятиэтажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164.

По последним данным, погибли девять человек, спасены шесть. Неизвестна судьба 32 жильцов пострадавшего дома.

На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция.

В связи с трагедией в Челябинской области 2 января объявлен траур.