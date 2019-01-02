Девять подъездов поврежденного дома в Магнитогорске названы безопасными для жильцов

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Часть подъездов дома в Магнитогорске, поврежденного в результате взрыва газа, пригодны для проживания, сообщает в среду администрация города.

"На протяжении нескольких дней специалисты проводили визуальный осмотр и техническое обследование здания. Было определено, что подъезды с 1 по 5 и с 9 по 12 безопасны для проживания. Опасности для жизни жильцов нет", - говорится в сообщении мэрии.

Также отмечается, что на данный момент жители пятого подъезда выселены на время проведения работ по разбору завалов. "В ближайшее время, жители 5, 6 и 8 подъездов в сопровождении соответствующих служб смогут забрать из квартир вещи первой необходимости", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, сразу же после происшествия спасатели эвакуировали из квартир жителей соседних с разрушенным подъездом - шестого и восьмого.

Взрыв в Магнитогорске

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов в десятиэтажном 12-подъездном панельном доме 1973 год постройки по адресу проспект Карла Маркса, 164.

Утром 1 января спасателям пришлось демонтировать стену подъезда, где взорвался газ, из-за угрозы ее обрушения. После этого они продолжили разбор завалов внизу, где все еще могут находиться люди.

Под завалы подают тепло специальными тепловыми пушками.

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