США добиваются, чтобы с задержанным в РФ Полом Уиланом обращались достойно

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Власти США следят за судьбой американца Пола Уилана, которого задержали и обвинили в шпионаже в РФ, заявил в интервью телеканалу Newsmax глава госдепа Майк Помпео.

"Мы делаем все возможное, чтобы с ним обращались надлежащим образом и чтобы мы получали всю необходимую информацию", - сказал он.

"Посол (США в РФ Джон) Хантсман поговорил с ним вчера и заверил его, что мы делаем все возможное, чтобы у него было все, что нужно", - добавил М.Помпео.

Он подчеркнул, что "граждане США должны знать, что в администрации США уделяют этой истории пристальное внимание, причём на самом высоком уровне".

Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США П.Уилана. "Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Посольство США в РФ уведомлено о задержании П.Уилана в Москве по подозрению в шпионаже, заявили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ.

Брат задержанного Дэвид Уилан заявил, что П.Уилан прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Д.Уилан также ранее сообщал, что П.Уилан - отставной морпех. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, сказал Д.Уилан.