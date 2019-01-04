В Челябинской области сняли режим ЧС, введенный из-за обрушения дома в Магнитогорске

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Челябинской области в связи с обрушением жилого дома в Магнитогорске, снят, сообщает пресс-служба главы региона.

"Режим ЧС регионального уровня снимается, режим ЧС муниципального уровня в Магнитогорске сохраняется", - говорится в сообщении.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек, все погибшие были опознаны, в больницах остаются пятеро пострадавших.

Накануне вечером МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции.

В пятницу пресс-служба губернатора Челябинской области сообщила, что на месте трагедии появится мемориал.

В свою очередь в СКР сообщили, что следователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах конструкций с места обрушения подъезда дома.