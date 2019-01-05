В Магнитогорске в дом после обрушения запланировали запустить горячую воду

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Пробный пуск горячей воды планируется провести 6 января в квартиры жильцов частично обрушившегося многоэтажного дома в Магнитогорске, сообщается в субботу на сайте горадминистрации.

В частности, в воскресенье в 10:00 состоится пробный запуск горячей воды. "Жителям с 9-го по 12-й подъезды необходимо находиться дома в это время", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы горадминистрации, глава Магнитогорска Сергей Бердников 5 и 6 января проведет прием жильцов частично обрушившегося дома.

Встреча будет проходить в штабе, расположенном в школе №14.

Ранее сообщалось, что на основании справки экспертного заключения по диагностике многоквартирного жилого дома №164 по проспекту Карла Маркса, проживание в квартирах, расположенных в подъездах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, безопасно.

Вместе с тем, на время разбора завалов и демонтажа аварийной секции нахождение в квартирах пятого и шестого подъездов не рекомендовано; эти подъезды требуют оперативного ремонта.

Подъезды №7 и 8 планируется демонтировать.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек.

МЧС завершило поисково-спасательную операцию на месте трагедии 3 января.

Накануне в СКР сообщили, что следователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах конструкций с места обрушения подъезда дома.