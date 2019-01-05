Правительство выделит из резервного фонда 65 млн руб. на выплаты пострадавшим в Магнитогорске

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Премьер России Дмитрий Медведев сообщил о размере средств, которые выделяются на выплаты пострадавшим в результате обрушения дома в Магнитогорске.

"Подписано распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске. На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 млн рублей", - написал он в твиттере.

В правительстве сообщили также, что средства на выплату компенсаций поступят в Магнитогорск в течение трех дней.

Подписано распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске. На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 млн рублей — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 5 января 2019 г.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек.

МЧС завершило поисково-спасательную операцию на месте трагедии 3 января.

Накануне в СКР сообщили, что следователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах конструкций с места обрушения подъезда дома.