Минобороны РФ подписало новый контракт на модернизацию МиГ-31

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Работы по модернизации очередной партии истребителей-перехватчиков в облик МиГ-31БМ уже начались, сообщил "Интерфаксу" источник в авиастроительной отрасли.

"Подписан новый контракт с Минобороны РФ на капремонт и глубокую модернизацию ещё одной партии истребителей-перехватчиков в облик МиГ-31БМ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, корпорация "МиГ" (входит в ОАК) уже начала работы по модернизации и продолжит выполнение этого госзаказа в 2019 году.

24 августа президент ОАК Юрий Слюсарь сообщил в интервью "Интерфаксу", что весь парк истребителей-перехватчиков МиГ-31 модернизируют к 2023 году.

"Мы ожидаем, что в ближайшие годы ВКС получит ещё несколько десятков модернизированных МиГ-31БМ, так что к 2023 году весь существующий парк будет модернизирован", - заявил Слюсарь.

По некоторым данным, в настоящее время в ВКС России есть около 120 МиГ-31, плюс ещё около 150 самолётов на базах хранения. По оценкам, сегодня в строю находится около 100 модернизированных МиГ-31БМ.

Сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.