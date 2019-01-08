Главные новости
В РоссииПутин рассказал, как получил звание лейтенантаВ миреЭрдоган предостерег от вмешательства внешних сил в дела СирииЭкономикаTesla запустит производство электромобилей в Китае
В России

Минобороны РФ подписало новый контракт на модернизацию МиГ-31

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Работы по модернизации очередной партии истребителей-перехватчиков в облик МиГ-31БМ уже начались, сообщил "Интерфаксу" источник в авиастроительной отрасли.

"Подписан новый контракт с Минобороны РФ на капремонт и глубокую модернизацию ещё одной партии истребителей-перехватчиков в облик МиГ-31БМ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, корпорация "МиГ" (входит в ОАК) уже начала работы по модернизации и продолжит выполнение этого госзаказа в 2019 году.

24 августа президент ОАК Юрий Слюсарь сообщил в интервью "Интерфаксу", что весь парк истребителей-перехватчиков МиГ-31 модернизируют к 2023 году.

"Мы ожидаем, что в ближайшие годы ВКС получит ещё несколько десятков модернизированных МиГ-31БМ, так что к 2023 году весь существующий парк будет модернизирован", - заявил Слюсарь.

По некоторым данным, в настоящее время в ВКС России есть около 120 МиГ-31, плюс ещё около 150 самолётов на базах хранения. По оценкам, сегодня в строю находится около 100 модернизированных МиГ-31БМ.

Сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: МиГ-31, Минобороны
В России
Замглавы ФСИН: никакого наследия ГУЛАГа в уголовно-исполнительной системе сегодня нетЗамглавы ФСИН: никакого наследия ГУЛАГа в уголовно-исполнительной системе сегодня нет
Валерий Максименко рассказал "Интерфаксу" выводах из скандалов с насилием над осужденными и, напротив, их привилегированным положениемПодробнее
 Путин рассказал, как получил звание лейтенантаПутин рассказал, как получил звание лейтенанта
Тогда же Путин мог командовать взводом гаубичной артиллерииПодробнее
 Скворцова сообщила об улучшении состояния спасенного в Магнитогорске ребенкаСкворцова сообщила об улучшении состояния спасенного в Магнитогорске ребенка
Мальчик активно реагирует, общается с мамой, отметила министрПодробнее
 Российский сторожевик "Пытливый" взял на контроль действия корабля США в Черном мореРоссийский сторожевик "Пытливый" взял на контроль действия корабля США в Черном море
В Минобороны РФ напомнили, что десантный транспорт-док "Форт Макгенри" находится в его акватории с вечера 6 январяПодробнее
Патриарх Кирилл призвал дарить друг другу на Рождество любовь и радостьПатриарх Кирилл призвал дарить друг другу на Рождество любовь и радость
Патриарх совершил главную рождественскую службу в храме Христа СпасителяПодробнее
 Путин приехал на Рождество в Спасо-Преображенский собор ПетербургаПутин приехал на Рождество в Спасо-Преображенский собор Петербурга
Президент был крещен в этом собореПодробнее
 Магнитогорск получил первые 18 млн рублей от правительства РФМагнитогорск получил первые 18 млн рублей от правительства РФ
Средства пойдут на выплату финансовой помощи членам семей погибших при обрушении жилого дома, а также пострадавшим и лишившимся жильяПодробнее
 В России с 2019 года будут регулярно выделяться средства на паллиативную медицинуВ России с 2019 года будут регулярно выделяться средства на паллиативную медицину
Владимир Путин сообщил, что в этом году на такую помощь направят около 5 млрд рублейПодробнее
 ФСИН посчитала некорректным сравнение службы с ГУЛАГомФСИН посчитала некорректным сравнение службы с ГУЛАГом
Как отметил замглавы ведомства, "никакого наследия ГУЛАГа в нашей системе сегодня нет"Подробнее
 Два подъезда частично обрушившегося дома в Магнитогорске запланировали снестиДва подъезда частично обрушившегося дома в Магнитогорске запланировали снести
Как отметили в пресс-службе губернатора Челябинской области, это седьмой и восьмой подъезды, на время демонтажа жителей пятого и шестого подъездов отселятПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске12 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Рождество - 20199 фото
07 января
Рождество - 2019
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин рассказал, как получил звание лейтенантаВ миреЭрдоган предостерег от вмешательства внешних сил в дела СирииЭкономикаTesla запустит производство электромобилей в КитаеВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 8 январяВ миреКевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствахВ миреСМИ узнали о жизни Скрипалей после нападания в Солсбери

Замглавы ФСИН: никакого наследия ГУЛАГа в уголовно-исполнительной системе сегодня нет

Замглавы ФСИН: никакого наследия ГУЛАГа в уголовно-исполнительной системе сегодня нетВалерий Максименко рассказал "Интерфаксу" выводах из скандалов с насилием над осужденными и, напротив, их привилегированным положением Подробнее

Минобороны РФ подписало новый контракт на модернизацию МиГ-31

MasterCard решила отказаться от названия на логотипе

Экс-глава Nissan заявил о своей невиновности на первом судебном заседании

Представители США посетили задержанного в РФ американца Уилана

Цена на нефть Brent стабилизировалась в районе $57 за баррель

Фильм "Веном" получит продолжение

Американку помиловали после 15 лет заключения

Что случилось этой ночью: вторник, 8 января

Урегулирование в Сирии и визит Ким Чен Ына в Китай Подробнее

Путин рассказал, как получил звание лейтенанта

Путин рассказал, как получил звание лейтенантаТогда же Путин мог командовать взводом гаубичной артиллерии Подробнее

Военная полиция ВС РФ начала патрулировать территорию близ сирийско-турецкой границы

В Мордовии заработает РЛС "Контейнер"

Джон Болтон обсудит безопасность курдов в Сирии с турецкими властями

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');