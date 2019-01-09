Выплаты пострадавшим в Магнитогорске завершат до конца недели

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Все выплаты, связанные с материальной помощью пострадавшим в результате обрушения дома в Магнитогорске, будут осуществлены до конца недели, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В ходе совещания, которое провел в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, Дубровский, участвовавший в нем посредством видеотрансляции, сообщил, что федеральные средства в размере 65 млн рублей, направляемые на помощь пострадавшим, были доведены до региона своевременно.

"Мы их уже увидели у себя 6 января, несмотря на все праздники, что также усложняло эту задачу. Из 65 млн 43 млн уже доведено до граждан по различным направлениям, это больше 66%. Думаю, что до конца недели, за редким исключением, мы выплаты все эти закончим", - сказал губернатор.

С 3 января, по его словам, осуществляются региональные выплаты. Региональные власти выделяют пострадавшим более 93 млн рублей. "На текущий момент тоже около 50% этих выплат нами произведены", - сказал он.

В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Взрыв полностью разрушил подъезд, под завалами оказались десятки человек. По последним данным, погибли 39 человек; почти всех опознали родственники.

Родственники погибших получат по 1 млн руб. из бюджета, пострадавшие, получившие тяжкий или средней тяжести вред здоровью - по 400 тыс. рублей, пострадавшие, получившие легкий вред здоровью - по 200 тыс. рублей.