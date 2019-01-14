Ребенка, пострадавшего при взрыве в Шахтах, доставят в больницу Ростова-на-Дону

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Пострадавший при взрыве газа в многоквартирном доме города Шахты ребенок будет доставлен в детскую областную больницу в Ростов-на-Дону, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава региона.

"Пострадавший ребенок будет доставлен в областную детскую больницу", - сказал собеседник агентства.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник. В результате произошло обрушение с девятого по восьмой этажи. По последним данным, семь человек спасены, один погиб, судьба четверых неизвестна. МЧС эвакуировало всех жильцов дома - 140 человек.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва.