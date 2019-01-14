МЧС потребуется не менее суток для ликвидации последствий взрыва газа в Шахтах

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - На устранение последствий взрыва газа в многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области уйдет не менее суток, заявил представитель ГУ МЧС России по региону на заседании оперативного штаба на месте ЧП.

"На проведение всей операции потребуется не менее суток, плита перекрытия ушла полностью на восьмой этаж", - сказал он.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник. В результате произошло обрушение с девятого по восьмой этажи. По последним данным, семь человек спасены, один погиб, судьба четверых неизвестна. МЧС эвакуировало всех жильцов дома - 140 человек.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва.