В России

МЧС потребуется не менее суток для ликвидации последствий взрыва газа в Шахтах

Есть обновление от 10:54

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - На устранение последствий взрыва газа в многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области уйдет не менее суток, заявил представитель ГУ МЧС России по региону на заседании оперативного штаба на месте ЧП.

"На проведение всей операции потребуется не менее суток, плита перекрытия ушла полностью на восьмой этаж", - сказал он.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник. В результате произошло обрушение с девятого по восьмой этажи. По последним данным, семь человек спасены, один погиб, судьба четверых неизвестна. МЧС эвакуировало всех жильцов дома - 140 человек.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Шахты, Ростовская область

Новости по теме

В России
Жертвой взрыва газа в Шахтах стала женщина, а не ребенокЖертвой взрыва газа в Шахтах стала женщина, а не ребенок
Ранее о гибели ребенка сообщали в оперативном штабе на месте ЧППодробнее
 Спасатели обнаружили двух человек под завалами после взрыва газа в ростовском домеСпасатели обнаружили двух человек под завалами после взрыва газа в ростовском доме
Сейчас их извлекаютПодробнее
 Опрос показал, что более половины россиян выступают за отставку правительстваОпрос показал, что более половины россиян выступают за отставку правительства
Рост цен, снижение уровня доходов и неспособность решить проблему занятости - основные претензии граждан к нынешнему кабминуПодробнее
 "Газпром" исключил риск транзита через Литву с запуском терминала СПГ в Калининграде"Газпром" исключил риск транзита через Литву с запуском терминала СПГ в Калининграде
По словам Алексея Миллера, после запуска собственного терминала СПГ Литва могла усилить свои переговорные позиции с "Газпромом" относительно условий транзитаПодробнее
В МИД РФ удивились нежеланию японского министра проводить пресс-конференциюВ МИД РФ удивились нежеланию японского министра проводить пресс-конференцию
Совместное общение Сергея Лаврова и его коллеги Таро Коно отменили по желанию Токио, хотя японская сторона "нагнетала атмосферу" перед встречей в связи с КуриламиПодробнее
 Иск к Навальному возвратили главе Росгвардии из-за не устраненных недостатковИск к Навальному возвратили главе Росгвардии из-за не устраненных недостатков
Виктор Золотов ранее просил суд, в частности, обязать оппозиционера опровергнуть распространенные в расследовании ФБК сведения о ведомствеПодробнее
 В Ингушетии обстреляли машину высокопоставленного полицейскогоВ Ингушетии обстреляли машину высокопоставленного полицейского
По информации источника, начальник Центра противодействия экстремизму Ибрагим Эльджаркиев не пострадалПодробнее
 В РПЦ заявили об отказе переходить на новый церковный календарьВ РПЦ заявили об отказе переходить на новый церковный календарь
Как рассказали в Московском патриархате, некоторые люди спрашивали, нельзя ли было бы перенести Рождество на 25 декабряПодробнее
 На время демонтажа в доме в Магнитогорске отселят жителей 9-го и 10-го подъездовНа время демонтажа в доме в Магнитогорске отселят жителей 9-го и 10-го подъездов
Стену обрушившегося седьмого подъезда многоэтажки начнут разбирать в субботу, работы продлятся в течение одного-двух днейПодробнее
 Похищенным в Москве мужчиной оказался фигурант возбужденного в Киеве дела об убийстве экс-депутата ВороненковаПохищенным в Москве мужчиной оказался фигурант возбужденного в Киеве дела об убийстве экс-депутата Вороненкова
По данным СКР, по месту жительства похищенного были обнаружены патроны, травматический пистолет и сигнальные ракетыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 января6 фото
11 января
Фотохроника 11 января
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Редкости и диковины BRAFA10 фото
11 января
Редкости и диковины BRAFA
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСпасатели обнаружили двух человек под завалами после взрыва газа в ростовском домеВ РоссииОпрос показал, что более половины россиян выступают за отставку правительстваВ России"Газпром" исключил риск транзита через Литву с запуском терминала СПГ в КалининградеВ миреТрамп заявил о начале вывода войск из СирииВ миреАмериканский космический корабль Dragon успешно отстыковался от МКССпортШарапова вышла во второй круг Australian Open, обыграв британку Харриет Дарт

Синод в Стамбуле назначил главу своего подворья в Киеве

Последний раз на утечку газа в доме в Шахтах, где произошел взрыв, жаловались более месяца назад

Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в многоэтажке в Шахтах

Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке

Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотекеБазовая ставка по кредитам на новостройки составила 10,5% вместо прежних 9,5% Подробнее

Состояние ребенка после взрыва газа в Шахтах оценили как средней тяжести

Ульяновцу вынесли приговор за попытку съесть материалы уголовного дела в СИЗО

МЧС потребуется не менее суток для ликвидации последствий взрыва газа в Шахтах

Пассажир упал на рельсы станции "Перово" московского метро

Правительство рассмотрит "дорожную карту" по безопасности использования газа в быту

Поправки к закону предусматривают установку газовых плит с автоотключением в случае утечки газа, пишут "Известия" Подробнее

Первые спутники по программе Oneweb будут запущены российским "Союзом" 19 февраля

Ребенка, пострадавшего при взрыве в Шахтах, доставят в больницу Ростова-на-Дону

В Иркутской области возбудили дело из-за миллионного ущерба после схода вагонов с углем

Рубль умеренно снизился к доллару и евро на фоне снижения нефти

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,6%

Жителей двух домов в Сочи временно переселили из-за угрозы обрушения подпорной стены

Жертвой взрыва газа в Шахтах стала женщина, а не ребенок

Жертвой взрыва газа в Шахтах стала женщина, а не ребенокРанее о гибели ребенка сообщали в оперативном штабе на месте ЧП Подробнее

В доме в Шахтах ввели режим ЧС после взрыва газа

Жителя Камчатки оштрафовали на 200 тыс. рублей за поджог полицейского автомобиля

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 14 января выросли

РЖД предложили ужесточить штрафные санкции за простой вагонов

МЧС сообщило о четырех людях, которые могут быть под завалами в доме в Шахтах

В МЧС открыли горячую линию после взрыва газа в ростовских Шахтах

Погибшим при обрушении здания в Шахтах оказался ребенок

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');