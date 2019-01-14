Состояние ребенка после взрыва газа в Шахтах оценили как средней тяжести

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Пострадавший при взрыве газа в многоквартирном доме в городе Шахты ребенок находится в состоянии средней степени тяжести, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

"Пострадавших в результате ЧП двое, в том числе несовершеннолетний ребенок с травмами средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

На месте происшествия обустраивают площадки для установки кранов, при помощи которых будут разбирать пострадавший участок дома. Каждые 15-20 минут объявляется "минута тишины".

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили об ограничении движения для всех видов транспорта по улице, где находится поврежденный дом. "Сотрудниками ГИБДД обеспечивается проезд спецтехники к месту ЧП, временно перекрыто движение для всех видов транспорта на улице Хабарова", - уточняется в сообщении МВД.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник. По последним данным, семь человек спасены, одна женщина погибла, судьба четверых неизвестна.