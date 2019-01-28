Правительство выделит 1,6 млрд рублей на поддержку самолета МС-21

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В 2019 году правительство выделит 1,6 млрд рублей на создание самолета МС-21, заявил в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Я подписал постановление правительства, которым мы впервые выделяем субсидии на создание производства и поддержку самолета МС-21. Направим на эти цели в 2019 году практически 1 млрд 600 млн рублей", - сказал он, открывая совещание с вице-премьерами в понедельник.

Вице-премьер Юрий Борисов во время совещания заявил, что, по его прогнозам, выпуск МС-21 может составить до 100 самолетов в год.

"Как вы знаете, бизнес-планом предусмотрено, что основное производство - это "Иркут" в Иркутске. На пике предусмотрено создание до 70 самолетов. Но я думаю, что эта цифра может быть и повыше. Мы с коллегами из Минпромторга рассматриваем возможность, опираясь даже на внутренний рынок, именно с целью доминирования там, где у нас сегодня летают "Боинги" и "Эйрбасы", как можно быстрее их заместить, можно выйти на объем порядка 100 самолетов в год, только опираясь на внутренние потребности", - сказал он.

10 января "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли сообщал, что санкции США поставили под угрозу создание композитного крыла для МС-21, которое является его конкурентным преимуществом. Ряд компонентов для композитов шли из США и Японии, но недавно под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в ответ заявили, что санкции не помешают созданию самолета, а импортные компоненты заменят отечественными.