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Правительство выделит 1,6 млрд рублей на поддержку самолета МС-21

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В 2019 году правительство выделит 1,6 млрд рублей на создание самолета МС-21, заявил в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Я подписал постановление правительства, которым мы впервые выделяем субсидии на создание производства и поддержку самолета МС-21. Направим на эти цели в 2019 году практически 1 млрд 600 млн рублей", - сказал он, открывая совещание с вице-премьерами в понедельник.

Вице-премьер Юрий Борисов во время совещания заявил, что, по его прогнозам, выпуск МС-21 может составить до 100 самолетов в год.

"Как вы знаете, бизнес-планом предусмотрено, что основное производство - это "Иркут" в Иркутске. На пике предусмотрено создание до 70 самолетов. Но я думаю, что эта цифра может быть и повыше. Мы с коллегами из Минпромторга рассматриваем возможность, опираясь даже на внутренний рынок, именно с целью доминирования там, где у нас сегодня летают "Боинги" и "Эйрбасы", как можно быстрее их заместить, можно выйти на объем порядка 100 самолетов в год, только опираясь на внутренние потребности", - сказал он.

10 января "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли сообщал, что санкции США поставили под угрозу создание композитного крыла для МС-21, которое является его конкурентным преимуществом. Ряд компонентов для композитов шли из США и Японии, но недавно под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в ответ заявили, что санкции не помешают созданию самолета, а импортные компоненты заменят отечественными.

МС-21

Семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - гражданский проект корпорации "Иркут" (входит в ПАО "ОАК" ) при участии предприятий "Ростеха". Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест, также планируется запуск производства МС-21-200 на 150 мест, рассматривается проект МС-21-400 на более чем 200 пассажиров

Первый полет МС-21

7 фотографий
В ходе испытания выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотомКак пояснили в пресс-службе корпорации, данная методика является типовой для первого полета новых типов самолетовПродолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1 тысячи метров при скорости 300 км/часПлан полёта включал проверку самолета на устойчивость и управляемость, а также на управляемость двигателейПо словам президента ПАО &quot;Корпорация &quot;Иркут&quot; Олега Демченко, в МС-21 вложены &quot;самые передовые технические решения, которые обеспечат повышенный комфорт пассажирам и привлекательные экономические характеристики авиакомпаниям&quot;Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест, кроме того, предполагается запуск производства МС-21-200 вместимостью 150 мест, а также МС-21-400, вмещающего более 200 пассажиров. С 2020 года &quot;Иркут&quot; планирует ежегодно производить по 20 МС-21, а с 2023 года - нарастить темп до 70 машин в год
В ходе испытания выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом
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Теги: МС-21

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