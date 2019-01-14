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Активная фаза демонтажа поврежденных взрывом подъездов в Магнитогорске начнется в среду

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Специалисты в Магнитогорске либо разберут поврежденную взрывом газа часть жилого дома, либо доразрушат - от этого зависит срок завершения работ, сообщил журналистам в понедельник заместитель главы города по коммунальным вопросам Юлий Элбакидзе.

"Либо это будет поэлементный разбор, либо разрушение. (...) Если будет принято решение разбирать восьмой (менее пострадавший - ИФ) подъезд поэлементно, это будет, по сути, процесс обратный строительству. Так же поэлементно, как собирали, так и будут разбирать. Если можно будет использовать метод разрушения - будет быстрее", - сказал чиновник.

Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске

Он уточнил, что от выбора методов демонтажа зависят сроки окончания работ. По его словам, на все уйдет от одного до двух месяцев.

Активная фаза демонтажа начнется со среды, 16 января. В целях безопасности 14-15 января будут выселены жильцы соседних девятого и десятого подъездов, также как ранее были временно выселены жители пятого и шестого подъездов.

"Все пустующие квартиры опломбируют, возьмут под круглосуточную охрану. В определенное время суток собственники могут на короткий период заходить в свою квартиру, чтобы взять нужные вещи", - пояснил Элкабидзе.

Он уточнил, что по окончании демонтажа дом еще раз обследуют и примут окончательное решение о его безопасности для дальнейшего проживания.

"Только когда мы убедимся, что для жителей нахождение в доме не представляет никакой угрозы, мы разрешим им вернуться", - сказал вице-мэр.

По его сведениям, в настоящее время ведется активный поиск нового жилья для тех, кто утратил квартиры в результате случившегося.

Жителям предлагают приобрести квартиры в новых домах, но большинство склоняется к покупке вторичного жилья, и лишь три семьи пока заявили о намерении приобрести квартиру в новостройке, отметил представитель мэрии.

Компенсация на покупку жилья рассчитывается из стоимости 31,7 тыс. рублей за один квадратный метр на объем площади, имевшейся в собственности.

Утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение седьмого подъезда газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. Взрыв полностью разрушил подъезд. 39 человек погибли, шестеро были госпитализированы.

Было принято решение о демонтаже седьмого и восьмого подъездов, после чего пройдет еще одна проверка здания.

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Теги: Магнитогорск

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