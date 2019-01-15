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В России Обрушение дома в Магнитогорске

Около ста собственников уничтоженных взрывом в Магнитогорске квартир обратились за компенсацией на покупку жилья

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Около ста заявлений на получение единовременной выплаты на покупку нового жилья поступило от жителей обрушившихся подъездов в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" во вторник в управлении социальной защиты населения администрации города.

"На сегодняшний день поступило уже около ста заявлений. В двух подъездах более ста квартир, но заявлений будет больше, поскольку каждый собственник получит компенсацию, соответствующую его доли в утраченной квартире", - пояснил сотрудник управления.

По его данным, сейчас люди подбирают жилье.

В свою очередь пресс-служба губернатора Челябинской области уточняет, что собственники за счет выделенных бюджетных средств могут приобрести новое жилье как в Магнитогорске, так и в любом другом городе России.

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На этой неделе собственники из седьмого и восьмого подъездов начали получать уведомления на единовременную выплату для покупки квартир. Средства из федерального бюджета для этих целей уже поступили в Челябинскую область.

"Для нас очень важно, чтобы пострадавшие люди как можно быстрее получили эти уведомления, чтобы они смогли купить жилье. По желанию они могут остаться жить в Магнитогорске или приобрети жилплощадь в любой другой территории РФ. Важно оказать людям всестороннюю помощь и поддержку в этом вопросе", - приводит пресс-служба слова губернатора области Бориса Дубровского.

Ранее сообщалось, что компенсация на покупку жилья рассчитывается из стоимости 31,7 тыс. рублей за один квадратный метр на объем площади, имевшейся в собственности. Большая часть пострадавших ищет новое жилье на вторичном рынке.

Из резервного фонда правительства на приобретение квартир жильцам обрушившихся подъездов направлено 147 млн рублей.

Взрыв в Магнитогорске

Утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение седьмого подъезда газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. Взрыв полностью разрушил подъезд. 39 человек погибли, шестеро были госпитализированы.

Вечером 3 января МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции. Было решено демонтировать седьмой и восьмой подъезды после чего пройдет еще одна проверка здания.

Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске

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Теги: Магнитогорск

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