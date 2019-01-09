Правительство выделит пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске почти 150 млн рублей

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что из Резервного фонда правительства на приобретение жилья пострадавшим в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске будет выделено 147 млн рублей.

"Нужна планомерная помощь тем, кто остался без крыши над головой, это прежде всего жители двух подъездов - подъездов номер семь и номер восемь, это 101 семья, им будет оказана финансовая помощь для обеспечения жильем. Для этих целей из Резервного фонда правительства направлено будет области в общей сложности 147 млн рублей", - сказал Медведев на совещании с участием вице-премьера Виталия Мутко, замглавы Минстроя Дмитрия Волкова и губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

По словам премьера, он подписал соответствующие документы - постановление и два распоряжения правительства.

Утром 31 декабря в результате взрыва газа в Магнитогорске обрушился подъезд 10-этажного жилого дома. Погибли 39 человек.