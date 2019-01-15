Сити-менеджер и мэр Феодосии отправлены в отставку

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку руководителя администрации Феодосии Сергея Фомича и главу горсовета Владимира Титаренко, проработавших на этой должности более двух лет.

"Мной принято решение, и сегодня предложено написать заявление об увольнении главе администрации и председателю совета депутатов. (. . .) Оба руководителя заявления уже написали", - сказал Аксенов во вторник на совещании в Феодосии. Его в прямом эфире транслирует телеканал "Крым 24".

Фомич руководил администрацией Феодосии с октября 2017-го года. Титаренко избран главой горсовета в конце августа 2017 года. Обоим чиновникам 38 лет.

Феодосия - курортный город на юго-востоке Крыма с населением порядка 70 тысяч человек.