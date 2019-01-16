Потушен пожар на заводе в Ленинградской области, где произошел взрыв

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание после взрыва на заводе ООО "Полипласт Северо-Запад" в Кингисеппе (Ленинградская область), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС в среду.

"В 13:45 - полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что площадь горения составила 50 квадратных метров.

Как сообщалось, днем в среду на химзаводе в Кингисеппе произошел взрыв. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в результате полностью разрушено двухэтажное производственное здание предприятия. "Предварительно, в результате попадания искры от болгарки произошла детонация находящейся в здании селитры", - добавил Дрозденко.

Источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что в результате взрыва обрушилась часть цеха по производству химических добавок на площади 50 квадратных метров, за взрывом последовал пожар, который удалось быстро локализовать.

По данным пресс-службы СК РФ, трое пострадавших доставлены в больницу, еще один человек осмотрен медиками на месте и отпущен.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

Общая площадь цеха составляет 1,2 тыс. кв. м.

ООО "Полипласт Северо-Запад", согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", на 100% принадлежит АО "Полипласт", которое по состоянию на 12 ноября 2018 года на 80% принадлежит кипрской Laikavi Holdings Limited, на 20% - гражданину РФ. По данным на 30 июня 2018 года, в качестве собственников "Полипласта" указаны Ильсур Шамсутдинов (80%) и Александр Ковалев (20%)

АО "Полипласт" производит продукцию строительной химии, в частности, химические добавки для бетона и цемента.