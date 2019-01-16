После взрыва на заводе в Кингисеппе возбудили дело о нарушении правил безопасности

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело о нарушении правил безопасности на опасных объектах возбуждено после взрыва на заводе "Полипласт" в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

По данным ведомства, 16 января в ходе технологического процесса на территории завода "Полипласт" в городе Кингисепп Ленинградской области произошло возгорание селитры с последующим взрывом.

"Трое пострадавших доставлены в больницу, еще один человек осмотрен медиками на месте и отпущен в удовлетворительном состоянии. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, дополнительно направлены следователи-криминалисты", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в настоящее время устанавливаются причины происшедшего и уточняются данные по пострадавшим.

Как сообщалось, днем в среду на химзаводе в Кингисеппе (Ленинградская область) произошел взрыв. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в результате полностью разрушено двухэтажное производственное здание предприятия.

"Предварительно в результате попадания искры от болгарки произошла детонация находящейся в здании селитры", - добавил Дрозденко.

Источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что в результате взрыва обрушилась часть цеха по производству химических добавок на площади 50 кв. м, за взрывом последовал пожар, который удалось быстро локализовать.

В пресс-службе правительства Ленинградской области сообщили, что два человека получили легкие травмы.

Общая площадь цеха составляет 1200 кв. м.

ООО "Полипласт Северо-Запад", согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", на 100% принадлежит АО "Полипалст", которое по состоянию на 12 ноября 2018 года на 80% принадлежит кипрской Laikavi Holdings Limited, на 20% - гражданину РФ. По данным на 30 июня 2018 года в качестве собственников "Полипласта" указаны Ильсур Шамсутдинов (80%) и Александр Ковалев (20%)

АО "Полипласт" производит продукцию строительной химии, в частности, химические добавки для бетона и цемента. В ассортимент выпускаемой продукции входит, в частности, суперпластификатор "Полипласт СП-1", модификатор бетона ПФМ-НЛК, пластификаторы серии "Линамикс", противоморозная добавка "Криопласт СП15-1".