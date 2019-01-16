В России

Пожар после взрыва на заводе в Ленобласти локализовали

Есть обновление от 12:54

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пожарные остановили распространение огня на заводе "Полипласт" в Кингисеппе, где произошел технологический взрыв, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Пожар локализован на площади 50 кв. м", - сказал источник.

Пресс-служба правительства Ленинградской области подтвердила факт взрыва на заводе "Полипласт" в Кингисеппе. "Взрыв бочки с горюче-смазочными материалами на складе завода "Полипласт". Тушат пожар. Пострадавшие - двое легких, медики на месте", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

В пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" подтвердили, что на заводе "Полипласт" произошел технологический взрыв. По ее данным, пострадавших предварительно трое.

Общая площадь цеха составляет 1200 кв. м.

Завод занимается производством химических добавок для бетона и сухих строительных смесей.

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Теги: Леноболасть, Кингисепп

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