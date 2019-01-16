Четыре человека пострадали при взрыве на заводе в Ленобласти

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Взрыв полностью разрушил двухэтажное производственное здание завода ООО "Полипласт С-З" в Кингисеппе (Ленинградская область), сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем инстаграме в среду.

"Идет разбор завалов, двухэтажное производственное здание полностью разрушено. Погибших нет. Развернут оперативный штаб", - написал Дрозденко.

Как уточнил губернатор, взрыв произошел в ходе проведения монтажных работ из-за нарушения техники безопасности. "Предварительно в результате попадания искры от болгарки в произошла детонация находящейся в здании селитры", - добавил он.

По данным пресс-службы правительства Ленобласти, во время взрыва легко пострадали четыре человека. Они госпитализированы.

В свою очередь, пресс-служба прокуратуры Ленинградской области сообщила, что ведомство организовало проверку по факту происшествия. На место ЧП также выехали сотрудники полиции.

Между тем, в пресс-службе МЧС сообщили "Интерфаксу", что на заводе взорвалась установка по сухому смешиванию бетона.

"Взрыв произошел в цеху на установке по сухому смешиванию бетона. Смена из 72 человек эвакуирована полностью", - сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, пострадали три человека, у них ссадины и порезы.

"Все пострадавшие - три человека из соседнего здания. У них порезы из-за остекления", - сказали в пресс-службе.