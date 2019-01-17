Жильцам пострадавшего от взрыва газа дома в Шахтах разрешили вернуться в квартиры

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Жильцы подъезда дома в Шахтах, который не пострадал от взрыва газа, получили разрешение вернуться в свои квартиры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.

"Получено разрешение на проживание в квартирах, расположенных в первом подъезде девятиэтажки, который не пострадал от взрыва, а также во втором и третьем подъездах пятиэтажки, расположенной рядом с пострадавшим домом. С 12:00 по московскому времени люди начали заселяться", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что квартиры в этих подъездах начали подключать к газоснабжению. Газ проводят планомерно, как только жители заходят в квартиры.

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области утром 14 января. На момент взрыва в квартирах второго подъезда пострадавшего дома находилось 55 человек: 43 человека были эвакуированы, семь человек спасены, из них двое госпитализированы. Погибли пять человек.

Эпицентр взрыва находился на девятом этаже. По данным горадминистрации, разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

16 января в городе был объявлен траур.

Взрыв газа в жилом доме в Шахтах стал вторым подобным ЧП за последние две недели. В Магнитогорске утром 31 декабря 2018 года в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома. По последним данным, погибли 39 человек.