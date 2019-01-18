В Краснодаре эвакуировали пятиэтажный дом из-за душевнобольного, угрожавшего взорвать газ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Полиция задержала в пятницу жителя Краснодара, угрожавшего взорвать газовый баллон в квартире многоэтажного дома, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В дежурную часть УВД города Краснодара около 10:30 поступило сообщение от местной жительницы о том, что в поселке Лорис в пятиэтажном доме 41-летний мужчина заперся в своей квартире с газовым баллоном и угрожает взрывом", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции оцепили здание и прилегающую территорию. Организовали эвакуацию жильцов, обеспечили беспрепятственный проезд спецтехники.

В ходе оперативных мероприятий угрожавший взрывом мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. При осмотре его квартиры был обнаружен газовый баллон, отмечает пресс-служба.

В дальнейшем было установлено, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере