На расселение поврежденного взрывом дома в Магнитогорске потребуется год

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - На расселение дома, пострадавшего от взрыва в Магнитогорске, потребуется календарный год, заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

"По окончании разборки седьмого, восьмого подъезда мы приступим к выполнению того поручения, который дал сейчас президент нам. (...) Вероятнее всего, где-то нам потребуется календарный год", - заявил Дубровский журналистам.

На прошедшем в среду совещании с членами правительства глава государства Владимир Путин поручил полностью расселить пострадавший после ЧП. Он оценил необходимые затраты в 1 - 1,3 млрд рублей.