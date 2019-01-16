Главные новости
В РоссииПутин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в МагнитогорскеВ РоссииЭкс-начальник сегежской колонии и его заместитель осуждены за превышение полномочийСпортГлава "Газпром нефти" Дюков стал единственным кандидатом в президенты РФС
В России

На расселение поврежденного взрывом дома в Магнитогорске потребуется год

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - На расселение дома, пострадавшего от взрыва в Магнитогорске, потребуется календарный год, заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

"По окончании разборки седьмого, восьмого подъезда мы приступим к выполнению того поручения, который дал сейчас президент нам. (...) Вероятнее всего, где-то нам потребуется календарный год", - заявил Дубровский журналистам.

На прошедшем в среду совещании с членами правительства глава государства Владимир Путин поручил полностью расселить пострадавший после ЧП. Он оценил необходимые затраты в 1 - 1,3 млрд рублей.

Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске

12 фотографий
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Магнитогорск

Новости по теме

В России
Задержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"Задержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"
В "Алкогольной сибирской группе" заявили, что это не связано с его работой в компанииПодробнее
 В Кремле прокомментировали слухи о предотвращении покушения на Путина в СербииВ Кремле прокомментировали слухи о предотвращении покушения на Путина в Сербии
Ранее в прессе появились сообщения о задержании молодого человека, готовившего теракт в день приезда президента РФПодробнее
 Путин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в МагнитогорскеПутин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске
Президент оценил предстоящие затраты в 1 - 1,3 млрд рублейПодробнее
 Экс-начальник сегежской колонии и его заместитель осуждены за превышение полномочийЭкс-начальник сегежской колонии и его заместитель осуждены за превышение полномочий
Ранее активист Ильдар Дадин заявлял о пытках и угрозах убийством со стороны администрации сегежской колонии, в которой он отбывал наказаниеПодробнее
На заводе в Ленобласти произошел взрывНа заводе в Ленобласти произошел взрыв
По данным источника, пострадали три человека, в здании начался пожарПодробнее
 ФСИН опровергла сообщения об облегченных условиях содержания УлюкаеваФСИН опровергла сообщения об облегченных условиях содержания Улюкаева
В СМИ сообщалось, что экс-министр содержится в медсанчасти, с трехразовым питанием, тихим часом и без необходимости ходить на зарядку, перекличку или работуПодробнее
 BlaBlaCar начал предоставлять в России услуги по поиску автобусных перевозокBlaBlaCar начал предоставлять в России услуги по поиску автобусных перевозок
Забронировать место можно через BlaBlaCar, а выкупить билет будет возможно у водителя при посадке на автобусПодробнее
 Опознаны все пять погибших при взрыве газа в ШахтахОпознаны все пять погибших при взрыве газа в Шахтах
Окончательное решение о том, пригоден ли пострадавший дом к проживанию, пока не принятоПодробнее
 Обнаружено тело пятого погибшего при взрыве газа в городе ШахтыОбнаружено тело пятого погибшего при взрыве газа в городе Шахты
Спасатели завершили поисковые работыПодробнее
 Число погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырехЧисло погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырех
Остается неизвестной судьба еще одного человекаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 января6 фото
15 января
Фотохроника 15 января
Фотохроника 14 января6 фото
14 января
Фотохроника 14 января
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в МагнитогорскеВ РоссииЭкс-начальник сегежской колонии и его заместитель осуждены за превышение полномочийСпортГлава "Газпром нефти" Дюков стал единственным кандидатом в президенты РФСВ РоссииФСИН опровергла сообщения об облегченных условиях содержания УлюкаеваВ РоссииОпознаны все пять погибших при взрыве газа в ШахтахВ миреВ Дублине начали готовиться к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценарию

Журналистку Бойко депортировали из РФ на Украину

"Интерфакс" представил первый рейтинг вузов, которые готовят госслужащих

Задержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"

Задержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"В "Алкогольной сибирской группе" заявили, что это не связано с его работой в компании Подробнее

Российскую делегацию на форуме в Давосе возглавит Орешкин

Минфин 16 января разместил на аукционах ОФЗ на 35,1 млрд рублей

Лидер лейбористов обвинил Мэй в потере контроля над ситуацией с Brexit

В МИД РФ заявили, что Лондон сам замедлил себе получение консульского доступа к Уилану

Жертвами теракта в сирийском Манбидже стали 15 человек

ФАС предписала Росрыболовству устранить нарушение при распределении квот на вылов рыбы в зоне Японии

Вечная мерзлота на севере Сибири нагрелась почти на градус за 10 лет

Шарапова вышла в третий круг Australian Open

Следующая соперница россиянки - действующая победительница турнира Возняцки Подробнее

Женщина получила 16 лет колонии за убийство трехлетней внучки в Белгородской области

На расселение поврежденного взрывом дома в Магнитогорске потребуется год

"Аэрофлот" с 11 января распродал все льготные билеты с Дальнего Востока

ФАС не получала жалоб на необоснованный рост цен на фоне повышения НДС

Титов попросил Генпрокуратуру проверить законность ареста парализованного бизнесмена

В Кремле назвали глупостью утверждения о том, что Трамп является агентом Москвы

Здание МХАТа имени Горького будет реконструировано

В Кремле прокомментировали слухи о предотвращении покушения на Путина в Сербии

В Кремле прокомментировали слухи о предотвращении покушения на Путина в СербииРанее в прессе появились сообщения о задержании молодого человека, готовившего теракт в день приезда президента РФ Подробнее

Столичные власти решили внепланово проверить газовые плиты москвичей

Утвержден стандарт "Краснодарского чая"

Самолет "Победы" задел крылом трап в аэропорту Калининграда

Следователи проверят информацию о тараканах в блюдах одной из школьных столовых Ижевска

Павильон "Главтабак" на ВДНХ отреставрируют под кафе

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');