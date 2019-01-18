Росгвардия не будет отказываться от использования собак при саперных работах

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Саперы Росгвардии не будут отказываться от использования служебных собак при поиске взрывоопасных предметов, несмотря на технический прогресс, заявил начальник инженерного управления Росгвардии, генерал-лейтенант Александр Заровнятых.

"Конечно, сегодня есть множество технических средств, которые способны обнаружить любое взрывное устройство. Но в некоторых ситуациях хорошо обученная собака реагирует быстрее техники", - сказал Заровнятых

Например, по его словам, собака лучше определит взрывоопасные предметы в толпе людей. "Так что отказываться от этих животных мы не планируем", - заключил Заровнятых.