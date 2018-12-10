ФАС возбудила дело после обращения ФСБ о завышении цен в закупках Росгвардии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) "Интерфаксу" подтвердили факт обращения ФСБ относительно возможных нарушений закона о Гособоронзаказе при снабжении продовольствием войск Национальной гвардии.

"Обращение ФСБ поступило в ФАС под грифом "Для служебного пользования", поэтому пресс-служба ФАС не может предоставить комментарии по этому вопросу", - заявили в пресс-службе ведомства в ответ на вопрос "Интерфакса".

Ранее в понедельник медиахолдинг "РБК" со ссылкой на свои источники сообщил, что в ноябре этого года ФАС, после обращения ФСБ, возбудила дело о наличии признаков нарушения законодательства о государственном оборонном заказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом "Дружба народов".

"Из текста обращения ФСБ следует, что единственный поставщик и его подрядчики "незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника", - говорится в публикации.

В материале отмечается, что по данным ФСБ, с 2017 года до начала 2018-го сосиски и сардельки в подразделения Росгвардии поставлял мясокомбинат "Гатчинский", в частности, килограмм сосисок поставлялся по цене 215,9 руб., а сарделек - 197,73 руб.

"Через три недели после выхода в декабре 2017 года постановления правительства о назначении единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии "Дружбы народов" эта компания заключила с Московским центром материально-технического обеспечения Росгвардии государственный договор на поставку продовольственных товаров в рамках гособоронзаказа (ГОЗ №56) на сумму почти 446 млн руб., сообщил в ФАС полковник Вертей", - говорится в публикации.

По данным "РБК", среди прочего в рамках этого контракта была предусмотрена поставка Росгвардии 20 тонн сосисок и 20 т сарделек. "Чтобы поставить их, "Дружба народов" заключила контракт на закупку с Мелеузовским мясокомбинатом, который, в свою очередь, покупал продукцию у прежнего поставщика Росгвардии - мясокомбината "Гатчинский", - говорится в материале.

В нем отмечется, что Мелеузовский мясокомбинат поставлял "Дружбе народов" сосиски по цене 260 руб. за килограмм, а сардельки - по 270 руб. (в эту стоимость входили также затраты на доставку товара грузополучателю). "Дружба народов" брала с Росгвардии за эти же сосиски и сардельки уже по 350 руб. за килограмм, уточняется в обращении ФСБ", - сообщал "РБК".

"Интерфакс" пока не располагает комментарием представителей Росгвардии по этой ситуации.

Согласно базе данных СПАРК, мясокомбинат "Дружба народов" зарегистрирован в Красногвардейском районе Крыма. В качестве основного вида деятельности указано производство продукции из мяса животных и птицы. Уставной капитал, по данным на май 2015 года, составляет немногим менее 165 млн рублей.

Среди контрагентов числится Росгвардия и 23 ее отраслевых и территориальных подразделений.

Расследование ФБК

В августе оппозиционер Алексей Навальный опубликовал на своем сайте материал, в котором говорится, что Росгвардия закупает продукты по завышенным ценам. В нем также утверждается, что стоимость закупок увеличилась после того, как единственным поставщиком для ведомства назначили компанию из Крыма.

В Росгвардии эти обвинения назвали ложными, а глава ведомства Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль.