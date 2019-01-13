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Иск к Навальному возвратили главе Росгвардии из-за не устраненных недостатков

Виктор Золотов ранее просил суд, в частности, обязать оппозиционера опровергнуть распространенные в расследовании ФБК сведения о ведомстве

Иск к Навальному возвратили главе Росгвардии из-за не устраненных недостатков
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Глава Росгвардии Виктор Золотов не устранил нарушения, допущенные в его иске к оппозиционеру Алексею Навальному из-за расследования ФБК, иск возвращен истцу, сообщает Люблинский суд Москвы.

"Исковое заявление Золотова к Навальному возвращено истцу", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте суда.

В декабре Люблинский суд до 9 января оставил без движения иск о защите чести и достоинства в связи с его несоответствием требованиям ст.ст. 131, 132 ГПК РФ. Таким образом истцу было предоставлено время для устранения недостатков.

Как сообщила "Интерфаксу" 10 января пресс-секретарь суда Людмила Морозова, документов об устранении недостатков в суд не поступало. Однако пресс-секретарь не исключила, что они могли быть направлены истцом почтой и поэтому еще не дошли.

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Золотов просил обязать Навального в десятидневный срок опровергнуть распространенные в расследовании ФБК сведения и взыскать с оппозиционера 1 млн рублей компенсации. Глава Росгвардии пообещал, что эти деньги, в случае победы, будут переданы в один из детских домов.

ФБК 23 августа опубликовал расследование, в котором утверждалось, что получивший решением правительства эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии "Мясокомбинат "Дружба народов" завышает закупочные цены. Кроме того, заявляли в фонде, предприятием владеет бывший подчиненный главы ведомства Золотова по внутренним войскам МВД.

Глава Росгвардии после публикации расследования вызвал Навального на дуэль. Оппозиционер согласился при условии, что дуэль пройдет в формате теледебатов. Встречи так и не произошло.

"Мясокомбинат "Дружба народов" со своей стороны обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Навальному, в котором просит опровергнуть распространенные сведения.

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Теги: Росгвардия, Виктор Золотов, Алексей Навальный, ФБК

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