В результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель погибли два человека

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Два человека стали жертвами пожара, произошедшего утром в воскресенье на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах, сообщает в воскресенье газета Le Monde со ссылкой на местные власти.

Серьезные ранения в результате пожара получили четыре человека, еще 10 человек получили легкие ранения.

Incendie à Courchevel: "Les gens ont sauté par les balcons", réagit un commerçant présent sur les lieux pic.twitter.com/UQEUXFRrqL — BFMTV (@BFMTV) 20 января 2019 г.

Пожар произошел в здании, где проживали сезонные работники. Он начался в 4:30 утра по местному времени (6:30 по Москве), пожарным удалось ликвидировать пожар к 8:30 утра (10:30 по Москве). Для тушения были мобилизованы 70 пожарных.

Причина произошедшего в настоящее время неизвестна. Сообщается, что всего в здании проживали 60 сезонных работников, среди них были иностранцы.