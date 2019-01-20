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Москва

Митинг против передачи Курил Японии в Москве завершился без происшествий

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Согласованная акция против возможной передачи Японии части Курильских островов в Москве завершилась, сообщил координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов.

"По итогам митинга граждане потребовали прекратить кулуарные переговоры с Японией и поставить точку в вопросе о принадлежности Курильских островов. Митинг завершился лозунгом "Курилы - наша земля!" и легендарной песней "Вставай, страна огромная!" - написал Удальцов на своей странице в фейсбуке в воскресенье.

Как передает корреспондент "Интерфакса", митинг прошел спокойно, участники покидают Суворовскую площадь и расходятся в сторону ближайших станций метро.

Япония претендует на четыре острова Южно-Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В Токио, в свою очередь, продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые "находятся под оккупацией".

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Японский премьер назвал такое предложение неприемлемым.

Лидеры России и Японии поручили своим помощникам и главам МИД интенсифицировать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 года.

Первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора состоялся в Москве 14 января. 22 января должна состояться встреча президента РФ Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ.

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Теги: Москва, Курилы

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