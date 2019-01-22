Прокуратура проверит аэропорт Сургута на безопасность после инцидента с рейсом в Москву

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Уральская транспортная прокуратура проверит соблюдение аэропортом Сургута закона о безопасности после инцидента с самолетом Сургут-Москва.

"Сургутской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в области обеспечения транспортной безопасности в аэропорту г. Сургута, в ходе которой, в том числе, будет дана оценка полноте досмотровых мероприятий при подготовке указанного воздушного судна к выполнению полета",- сообщает ведомство.

В транспортной прокуратуре отметили, что расследование уголовного дела об угоне воздушного судна взято на контроль уральским транспортным прокурором.

Ранее со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах сообщалось, что один из пассажиров авиарейса Сургут-Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.

Позднее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что "по факту противоправных действий пассажира на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия)".

По ее словам, "пассажир в состоянии опьянения, угрожая, что у него имеется оружие, во время перелета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета".

"Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске", - сказала Петренко.

Она отметила, что мужчина задержан, им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута.