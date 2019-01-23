В ходе спецоперации ФСБ в России задержано более 80 нелегальных оружейников

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В ходе беспрецедентной по масштабу операции против нелегальных оружейников на территории РФ задержаны 86 человек и пресечена деятельность девяти подпольных мастерских, сообщили "Интерфаксу" в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Операция проводилась ФСБ, МВД и Росгвардией в 32 регионах России.

В результате было изъято 197 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (18 автоматов, 126 пистолетов и револьверов, 16 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок), реактивный огнемет "РПО-А "Шмель", 2 ручных противотанковых гранатомета "РПГ-26", 11 ручных осколочных гранат, 33 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 88 электродетонаторов, около 300 основных частей к оружию, более 10000 патронов различного калибра и свыше 9000 комплектующих для их изготовления.

"Прекращена деятельность 9 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов", - сообщает ФСБ.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 222 (незаконный оборот оружия), 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ), и 223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ.