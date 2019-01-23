Роскомнадзор разблокировал более 130 тысяч IP-адресов Microsoft

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор в среду снял ограничения с IP-подсети Microsoft, введенные в рамках блокировки мессенджера Telegram в России.
Подсеть содержит более 130 тыс. сетевых адресов, сообщил официальный представитель ведомства Вадим Ампелонский.
По его словам, Роскомнадзор пришел к выводу, что данная подсесть также долгое время не используется для поддержания функционирования мессенджера Telegram, как это было и в случае с разблокированными вчера IP-подсетями Amazon.
В ведомстве напомнили, что мессенджер Telegram блокируется по решению Таганского районного суда Москвы от 13 апреля 2018 года в связи с неисполнением российского законодательства.
Блокировка Telegram в России
В апреле 2018 года Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram в РФ за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.
После этого Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру, а также блокировать VPN и прокси-сервисы, которые предоставляли доступ к мессенджеру в России. Под блокировку попали IP-адреса Amazon, Microsoft и Google. В результате многие пользователи и владельцы интернет-ресурсов начали сталкиваться с трудностями при доступе к сервисам и сайтам.
В конце мая прошлого года глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что блокируется 11 млн IP-адресов, которые использует Telegram для обхода блокировки. В апреле блокировалось около 20 млн IP-адресов.
В начале июня 2018 года Роскомнадзор сообщил, что разблокировал часть подсетей компании Amazon и одну подсеть провайдера хостинга Online Sas, включающие 8 млн IP-адресов, который раньше использовал Telegram.
Представители Telegram, а также ее основатель Павел Дуров неоднократно публично заявляли о технической невозможности предоставления ключей для декодирования сообщений. Также в Telegram высказывали недоверие к ФСБ, поскольку спецслужба просила предоставить ключи для дешифровки переписки тех лиц, которые не пользуются мессенджером.