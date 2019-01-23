Роскомнадзор разблокировал более 130 тысяч IP-адресов Microsoft

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram в РФ за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.

После этого Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру, а также блокировать VPN и прокси-сервисы, которые предоставляли доступ к мессенджеру в России. Под блокировку попали IP-адреса Amazon, Microsoft и Google. В результате многие пользователи и владельцы интернет-ресурсов начали сталкиваться с трудностями при доступе к сервисам и сайтам.

В конце мая прошлого года глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что блокируется 11 млн IP-адресов, которые использует Telegram для обхода блокировки. В апреле блокировалось около 20 млн IP-адресов.

В начале июня 2018 года Роскомнадзор сообщил, что разблокировал часть подсетей компании Amazon и одну подсеть провайдера хостинга Online Sas, включающие 8 млн IP-адресов, который раньше использовал Telegram.

Представители Telegram, а также ее основатель Павел Дуров неоднократно публично заявляли о технической невозможности предоставления ключей для декодирования сообщений. Также в Telegram высказывали недоверие к ФСБ, поскольку спецслужба просила предоставить ключи для дешифровки переписки тех лиц, которые не пользуются мессенджером.