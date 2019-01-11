Дуров подал заявление на ликвидацию компании Telegram LLC

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Создатель месенджера Telegram Павел Дуров подал заявление на ликвидацию общества с ограниченной отвественностью Telegram (Telegram LLC).

Сейчас компания зарегистрирована реестре британских юридических лиц, и заявление опубликовано на его сайте. Заявление должны рассмотреть в течение пяти дней.

Роскомнадзор внес Telegram LLC в реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет". На его основе по постановлению Таганского суда Москвы в апреле прошлого года начались блокировки месенджера из-за отказа передать ключи шифрования Федеральной службе безопасности.