Роскомнадзор снял ограничения на доступ к 2,7 млн IP-адресов Amazon

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор снял ограничения с 17 IP-сетей Amazon, содержащих 2,7 млн уникальных сетевых адресов (IP-адресов), так как они не используются для функционирования мессенджера Telegram, заблокированного в России.

"Снято ограничение доступа с 17 IP-подсетей компании Amazon. Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 млн IP-адресов, принадлежащих компании Amazon", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Специалистами Роскомнадзора установлено, что" данные подсети длительное время не используются для обеспечения функционирования мессенджера Telegram".

В ведомстве напомнили, что мессенджер блокируется по решению Таганского районного суда Москвы от 13 апреля 2018 года в связи с неисполнением российского законодательства.

Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram в РФ за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.

После этого Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру, а также блокировать VPN и прокси-сервисы, которые предоставляли доступ к мессенджеру в России. Под блокировку попали IP-адреса Amazon, Microsoft и Google. В результате многие пользователи и владельцы интернет-ресурсов начали сталкиваться с трудностями при доступе к сервисам и сайтам.

В конце мая прошлого года глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что блокируется 11 млн IP-адресов, которые использует Telegram для обхода блокировки. В апреле блокировалось около 20 млн IP-адресов.

В начале июня 2018 года Роскомнадзор сообщил, что разблокировал часть подсетей компании Amazon и одну подсеть провайдера хостинга Online Sas, включающие 8 млн IP-адресов, который раньше использовал Telegram.

Представители Telegram, а также ее основатель Павел Дуров неоднократно публично заявляли о технической невозможности предоставления ключей для декодирования сообщений. Также в Telegram высказывали недоверие к ФСБ, поскольку спецслужба просила предоставить ключи для дешифровки переписки тех лиц, которые не пользуются мессенджером.