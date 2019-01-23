"Угонщик" самолета Сургут - Москва не признал вину в суде

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Житель Ханты-Мансийского автономного округа Павел Шаповалов, задержанный за угон самолета, не признает вину, сообщили агентству "Интерфакс" в Ханты-Мансийском районном суде, где в среду рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Подсудимый вину в совершении преступления не признал, причины захвата воздушного судна также пояснить не смог", - отметил судья во время заседания.

Кроме того, по словам судьи, бортпроводница "угнанного" самолета заявила, что Шаповалов говорил о своей причастности к терактам 11 сентября в США и поэтому потребовал сменить курс на Афганистан.

Во вторник пассажир авиарейса "Аэрофлота" Сургут-Москва Шаповалов в полете потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, где "угонщика" задержали сотрудники спецслужб.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия).

Ранее мужчина был судим за порчу имущества.