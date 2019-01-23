Горящий в Черном море танкер "Маэстро" не подавал заявок на погрузку сжиженного газа в Темрюке

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - От владельцев танкера "Маэстро", который загорелся в Черном море, не поступало заявок на погрузку и перевалку сжиженного газа, в январе 2019 года судно не заходило в терминал, сообщили "Интерфаксу" в ООО "Мактрен-Нафта" - терминале по перевалке сжиженных углеводородных газов в порту Темрюк в Краснодарском крае.

"Судно "Маэстро" никем из клиентов терминала не номинировалось для погрузки в январе 2019 года. Соответственно, терминал не мог отказать в постановке на причал данного судна в указанный период. Терминал осуществил погрузку судна "Кэнди" в период 19-20 января", - сказал директор "Мактрен-Нафта" Анатолий Мазыло

По его словам, погрузка на "Кэнди" прошла в штатном режиме, объем погруженных сжиженных углеводородных газов на судно составит 2 тыс. 402,579 метрических тонн.

"Заверяем о полном отсутствии каких-либо причин считать производство погрузочных работ на судно "Кэнди" на терминале предпосылкой произошедшей трагедии. ООО "Мактрен-Нафта" дает подтверждение о приеме судов-газовозов для погрузки только при соответствии технических характеристик таких судов условиям безопасной погрузки", - отметил собеседник агентства.

Он также отметил, что ответственность за производство таких работ в нейтральных водах должна целиком лежать на капитанах судов. "Для перевалки СУГ ship-to-ship необходимо наличие соответствующей специализированной оснастки, профессиональной подготовки капитанов и экипажа, погодных условий", - добавил он.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что терминал "Мактрен-Нафта" в порту Темрюк запретил судну-газовозу "Маэстро" подойти к причалу и встать под загрузку, поэтому экипажи пытались напрямую перекачать сжиженный углеводородный газ с судна на судно, вследствие чего и произошел пожар.