Вертолет МЧС завершил поисковую операцию, не найдя моряков с горящих судов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Вертолет МЧС завершил поисково-спасательную операцию (ПСО) в районе возгорания двух судов в Черном море, сообщается на сайте спасательно-координационного центра (СКЦ) Росморречфлота.

"Вертолет Ми-8 закончил поисково-спасательную операцию. Обследован район 1950 квадратных миль. Тел не обнаружено", - отмечается в сообщении СКЦ.

Морские суда, по данным СКЦ, уже обследовали район в 180 квадратных миль, они продолжают поисково-спасательную операцию.

Вертолет МЧС вылетел из Геленджика для участия в спасательной операции в Черном море во вторник утром.

Ранее сообщалось, что на борт буксира "Меркурий" в Черном море в 14:05 по московскому времени передано 12 спасенных моряков, а также тела 10 погибших. Ориентировочное время прибытия буксира в Керчь - 19:00 по московскому времени.

Пожар на борту терпящих бедствие иностранных судов в Черном море в районе Керченского пролива продолжается, потушить его не удается.

Два судна "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись в понедельник вечером в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым). Танкеры везли сжиженный газ, заправились им в Темрюке (Краснодарский край). Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. По информации источника "Интерфакса", танкеры работали с топливом по "серым схемам".

На горящих судах находились 32 гражданина Турции и Индии. Из числа погибших опознаны два гражданина Индии. В числе спасенных - восемь граждан Турции и двое граждан Индии.

Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели людей в Черном море.