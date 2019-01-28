ВС РФ не дал зарегистрировать в РФ бренд-двойник Baidu

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ признал невозможным регистрацию бренда, схожего с иностранным, хоть и не представленным в России, следует из определения по спору между Роспатентом и Константином Поторокой, который хотел зарегистрировать товарный знак "БАЙДУ BAIDU".

Спор между Поторокой и Роспатентом возник в 2016 году из-за отказа в регистрации товарного знака "БАЙДУ BAIDU" по таким классам, как программное обеспечение, реклама, менеджмент в сфере бизнеса, телекоммуникации и тому подобное. Роспатент ссылался на то, что потребитель может быть введен в заблуждение - обозначение Baidu известно в России благодаря одноименной китайской интернет-компании, поисковая система которой имеет "мировую территорию обслуживания и по количеству обрабатываемых запросов стоит на третьем месте в мире".

В судах Поторока доказывал, что обозначение "БАЙДУ BAIDU" по своему смысловому значению связывается с идиоматическим выражением "нести байду". В первой инстанции Суда по интеллектуальным правам (СИП) он проиграл, но президиум суда отменил принятое в пользу Роспатента решение и обязал ведомство продолжить рассмотрение заявки предпринимателя с учетом замечаний. В частности, президиум СИП указал, что в деле не было доказательств использования китайской компанией этого обозначения в России и ведения ею деятельности в стране. Также не было установлено, известно ли обозначение Baidu "среднему российскому потребителю", следует из судебных актов.

Роспатент обжаловал это решение в ВС РФ, заявляя, что у россиян сформировалась "стойкая ассоциативная связь" между обозначением Baidu и китайской интернет-компанией. По его мнению, даже если владелец международного или зарубежного бренда не работает в РФ напрямую, но этот товарный знак известен российским потребителям, то последние будут введены в заблуждение регистрацией сходного обозначения.

Эти аргументы ведомства коллегия ВС РФ сочла убедительными. Обозначение может быть признано вводящим в заблуждение, даже если иностранное лицо, начавшее использовать его раньше, чем российский заявитель, не ведет хозяйственной деятельности на территории РФ, следует из определения коллегии, опубликованного в понедельник. Но должно соблюдаться определенное условие: "такое обозначение известно российскому потребителю", говорится в документе.

Постановление президиума СИП отменено, в силе осталось решение суда первой инстанции, который признал правоту Роспатента.