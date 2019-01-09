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ВС рассмотрит вопрос регистрации бренда-двойника Baidu с привязкой к идиоме "нести байду"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ решит, может ли существование китайского поисковика Baidu помешать стороннему лицу зарегистрировать сходный товарный знак в России.

До судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ дошел спор между индивидуальным предпринимателем Константином Поторокой и Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент), которая отказала ему в регистрации товарного знака "БАЙДУ BAIDU" по таким классам, как программное обеспечение, реклама, менеджмент в сфере бизнеса, телекоммуникации и т.п.

Подавая заявку на регистрацию в конце 2015 года, Поторока ссылался на то, что он владеет доменом baidu.su, а само обозначение по своему смысловому значению связывается с идиоматическим выражением "нести байду". Роспатент в декабре 2016 года отказал предпринимателю, указав, что потребитель может быть введен в заблуждение, так как обозначение Baidu известно в России благодаря одноименной поисковой системе, принадлежащей китайской интернет-компании, носящей такое же название. Сам поисковик имеет "мировую территорию обслуживания и по количеству обрабатываемых запросов стоит на 3-м месте в мире", говорилось в заключении.

С этим согласилась и первая инстанция Суда по интеллектуальным правам (СИП), куда обратился Поторока, но его президиум отменил решение и обязал Роспатент продолжить рассмотрение заявки предпринимателя с учетом замечаний суда. В частности, он указал, что в деле не было доказательств использования китайской компанией этого обозначения в России и ведение ею деятельности в стране. Также не было установлено, известно ли обозначение Baidu "среднему российскому потребителю", следует из судебных актов.

Такие выводы не устроили Роспатент, и он пожаловался в ВС РФ. По мнению ведомства, даже если владелец международного или зарубежного бренда не работает в РФ напрямую, но этот товарный знак известен российским потребителям, то последние будут введены в заблуждение регистрацией сходного обозначения. При этом, как считает Роспатент, у россиян сформировалась "стойкая ассоциативная связь" между обозначением Baidu и одноименной китайской интернет-компанией, а вывод президиума СИП о "неосведомленности" жителей России "является необоснованным". Не учла кассация, по мнению Роспатента, и доступность использования поисковика Baidu российским потребителям - название на его главной странице выполнено буквами латинского алфавита, а интерфейс предусматривает возможность ввода запроса и получения ответа на русском языке.

Судья ВС РФ Рамзия Хатыпова сочла эти аргументы Роспатента заслуживающими внимания. Дело будет рассмотрено 17 января 2019 года.

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Теги: ВС РФ, Baidu, Роспатент
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