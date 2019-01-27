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Москва

Треть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки

По предварительным расчетам, к 6:00 воскресенья выпало около 13 мм осадков при месячной январской норме в 42 мм

Треть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки
Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Мощный снегопад, обрушившийся на Москву в субботу, к 6:00 воскресенья пополнил январскую копилку осадков сразу на 13 мм, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"По предварительным расчетам, за неполные сутки в городе выпало около 31% месячной нормы осадков. Это данные базовой метеостанции на ВДНХ", - рассказал собеседник агентства.

Месячная норма осадков для января в Москве - 42 мм.

Ранее сообщалось, что снегопад 26 января в Москве стал самым мощным за последние 68 лет. За день в городе выпало 10 мм осадков (почти 25% месячной нормы).

Синоптики предупредили, что снегопад в Москве продлится до утра понедельника. По прогнозу, за выходные дни может выпасть около 20 мм осадков, или порядка половины месячной нормы,

Ожидается, что высота сугробов в Москве впервые за нынешнюю зиму приблизится к 50 см.

В воскресенье в столичном регионе сохранятся облачная погода, снег, местами сильный, метели, ветер с порывами до 17 м/с. Температура воздуха составит минус 3-5 градусов.

Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в субботу, количество снегоуборочной и снеговывозящей техники, работающей в городе, было увеличено с 9 до 12 тысяч единиц.

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