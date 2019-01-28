В Третьяковке сочли кражу шубы отвлекающим маневром перед выносом картины Куинджи

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Похищение из Третьяковской галереи шубы в момент кражи картины Архипа Куинджи вряд ли является случайным совпадением и больше похоже на отвлекающий маневр, считает гендиректор ГТГ Зельфира Трегулова на брифинге в понедельник.

"По поводу шубы. Да, в этот момент была украдена шуба. Я не следователь, чтобы делать какие-то выводы по поводу отвлекающего маневра, но это не похоже на случайное совпадение", - сказала Трегулова.

Она сообщила, что Третьяковская галерея будет оснащена рентгеновским оборудованием, которое не позволит проникать людям с опасными предметами.

Рентгены в музее

"Мы провели конкурс на установку во всех зданиях специальных рентгенов, как в аэропортах, для того, чтобы избежать проникновения людей с опасными предметами. Более того, это, конечно, серьезное ограничение, если говорить об антитеррористической стратегии", - сказала Трегулова.

Кроме того, отметила она, Третьяковская галерея уже сделала выводы в плане обеспечения безопасности картин после инцидента с повреждением картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван".

"В настоящий момент мы кардинально модернизируем всю систему видеонаблюдения в здании галереи в Лаврушинском переулке, заключили договор с одной из самых, если не самой профессиональной командой в Москве и России", - сказала Трегулова. По ее словам, все это будет сделано на основе конкурсной процедуры, "а это, конечно, не позволяет предпринять что-то в один момент". "То, что мы ставим рамки сегодня, это спасибо тем людям, которые оказали нам поддержку", - добавила гендиректор галереи.

Наказания последуют

Она пообещала наказания вплоть до увольнений после похищения картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".

"Мы должны сделать серьезные административные выводы. Мы разговариваем со всеми сотрудниками, которые отвечают за безопасность, смотрителями, чтобы понять, как это могло произойти, кто нарушил должностные инструкции, кто не соответствует должности, кто вообще не имеет права работать в галерее", - сказала Трегулова.

Она добавила, что похищение картины - "это совпадение обстоятельств, за который ответственны мы все - весь музей, все службы, которые обеспечивают безопасность, занимаются организаций выставок, экспозиций, кто формулирует условия экспонирования".

"Полагаю, этот прискорбный случай заставит понять, что в музей приходят другие люди, чем те, что приходили десятилетия назад, и что должны быть разработаны целые стратегии, как, продолжая оставаться доступными, сделать так, чтобы это не повторилось", - сказала Трегулова.

Кража картины

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника, в воскресенье вечером. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).

"Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - сказал "Интерфаксу" информированный источник.

Официальный представитель МВД Ирина Волк утром в понедельник сообщила, что подозреваемый в хищении картины 31-летний мужчина был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области. Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, это Денис Чуприков 1986 года рождения.

По словам Волк, подозреваемый рассказал, что спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений.

"Установлено, что подозреваемый ранее, в декабре 2018 года, задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ, на момент задержания находился под подпиской о невыезде", - уточнила представитель МВД .

В пресс-службе ГТГ "Интерфаксу" рассказали, что у найденной картины нет видимых повреждений.