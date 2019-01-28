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Горящие в Черном море танкеры до сих пор не потушили

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Горение двух танкеров со сжиженным газом в Черном море продолжается, однако пожар на одном из них периодически прекращается, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота в понедельник.

"Горение на "Маэстро" некоторое время было не видно, но потом оно опять возобновилось. Не могу сказать, что тушение завершено. А на "Канди" по-прежнему сильное горение. Думаю, завтра на одном из них (пожар прекратится - ИФ) - на "Маэстро", скорее всего. Пока никто не может гарантировать, что горение прекратилось: какое-то время пламени не видно, а потом появляется", - сказал собеседник агентства.

Спасатели в течение недели охлаждают танкеры с остатками газа, предпринимая, в частности, попытки потушить их с помощью порошка.

Два судна со сжиженным газом - "Канди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.

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Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. Источники "Интерфакса" считают, что танкеры работали по "серым схемам" и, возможно, нарушили технику безопасности.

Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента десять из 32 моряков погибли, десять - пропали без вести, 12 - спасены. МИД двух иностранных государств подтвердили гибель своих граждан. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Пострадавших и тела погибших доставили в Керчь (Крым) вечером 22 января. Все спасенные были выписаны из городской больницы 25 января, на следующий день они покинули Крым.

Танкеры Venice (сейчас называется Candy) и Maestro в ноябре 2018 года упоминались в информации Минфина США, предупреждающей о риске американских санкций. Вашингтон утверждал, что с 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.

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Теги: Черное море

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