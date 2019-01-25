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Пострадавших с горящих в Черном море танкеров выписали из больницы

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Все пострадавшие с двух танкеров, которые горят в Черном море, выписаны из керченской больницы, куда их доставили, их состояние - удовлетворительное, сообщает министерство здравоохранения Крыма в пятницу.

"Пострадавшие от пожара на судах в Керченском проливе моряки выписаны из отделения травматологии ГБУЗ РК "Керченская больница N1". Троим из 12 пострадавших, учитывая их состояние здоровья, было предложено продолжить лечение. Однако врачи приняли во внимание пожелания пациентов, и они также были выписаны", - говорится в пресс-релизе.

По данным Минздрава Крыма, состояние всех моряков оценивается как удовлетворительное. "Всем пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь в полном объеме", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, пострадавшим с двух иностранных танкеров оказывалась медицинская помощь за счет РФ.

Два судна со сжиженным газом - "Канди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль. На данный момент "Канди" находится в территориальных водах РФ со стороны Крыма, а "Маэстро" - за пределами, но недалеко от черты. Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. Источники "Интерфакса" считают, что танкеры работали с топливом по "серым схемам" и, возможно, нарушили технику безопасности.

Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента десять из 32 моряков погибли, десять - пропали без вести, 12 - спасены. МИД двух иностранных государств подтвердили гибель своих граждан.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Пострадавших и тела погибших доставили в Керчь (Крым) вечером 22 января. Спасенные были госпитализированы, все погибшие опознаны.

Танкеры Venice (сейчас называется Candy) и Maestro в ноябре 2018 года упоминались в информации Минфина США, предупреждающей о риске американских санкций. Вашингтон утверждал, что с 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.

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Теги: Черное море

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