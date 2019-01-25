Пострадавших с горящих в Черном море танкеров выписали из больницы

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Все пострадавшие с двух танкеров, которые горят в Черном море, выписаны из керченской больницы, куда их доставили, их состояние - удовлетворительное, сообщает министерство здравоохранения Крыма в пятницу.

"Пострадавшие от пожара на судах в Керченском проливе моряки выписаны из отделения травматологии ГБУЗ РК "Керченская больница N1". Троим из 12 пострадавших, учитывая их состояние здоровья, было предложено продолжить лечение. Однако врачи приняли во внимание пожелания пациентов, и они также были выписаны", - говорится в пресс-релизе.

По данным Минздрава Крыма, состояние всех моряков оценивается как удовлетворительное. "Всем пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь в полном объеме", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, пострадавшим с двух иностранных танкеров оказывалась медицинская помощь за счет РФ.