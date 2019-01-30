Адвокат потерпевших заявил о причастности сенатора Арашукова к еще двум убийствам

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сенатор от Карачаево-Черкесской республики Рауф Арашуков, лишенный неприкосновенности в среду Советом Федерации, помимо организации двух убийств может быть причастен, по некоторым данным, к организации еще двух подобных преступлений, сообщил "Интерфаксу" адвокат потерпевших Илья Лебедев.

Ранее в среду в СК России заявили о причастности Арашукова к двум убийствам в 2010 году - заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

"По информации источников, близких к следствию, помимо двух упомянутых убийств, Рауф Арашуков может быть причастен к организации убийств еще двух человек, совершенных в КЧР - бывшего руководителя СИЗО города Черкесска Хасана Джанаева и охранника помощника главы администрации президента РФ (ныне покойного - ИФ) Назира Хапсирокова - Али Афаунова", - сказал Лебедев.

Ранее Следственный комитет сообщил, что Арашукова подозревают в организации убийств лидера движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова в 2010 году.

Кроме того, по некоторым данным, отец Рауфа Арашукова - Рауль Арашуков подозревается в организации убийства в конце 90-х годов донецкого бизнесмена - Бориса Хапсирокова, добавил Лебедев.

Он отметил, что переломным моментом в расследовании резонансных убийств 2010 года стало задержание в декабре 2017 года Рустама Копсергенова, который дал признательные показания о том, что организовать убийство Шебзухова ему поручил Рауф Арашуков.

"Сам Арашуков связывал явку с повинной Копсергенова с действиями экс-сенатора от КЧР Вячеслава Дерева и некоторых сотрудников МВД России, и уже в марте 2018 года Рауф Арашуков организовал арест Вячеслава Дерева по уголовному делу шестилетней давности", - сказал Лебедев.

По его словам, "пока Дерев находился в стенах СИЗО, родственники убитых пытались добиться объективного рассмотрения уголовных дел и привлечения к уголовной ответственности Арашукова".

К тому же, в августе 2018 года исполнитель убийства Жукова явился с повинной в правоохранительные органы, где дал признательные показания о том, что именно Рауф Арашуков был заказчиком данного убийства. "Кстати, исполнители убийства Шебзухова намного раньше также дали показания о причастности к организации убийства Рауфа Арашукова", - отметил адвокат.