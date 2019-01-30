Сенатор Арашуков не признал вину по делу о преступном сообществе и убийствах

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Член Совета Федерации Рауф Арашуков, обвиняемый в участии в организованном преступном сообществе и убийствах, не признает свою вину, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Евгений Устин.

От других комментариев адвокат пока воздержался.

Сенатор от Карачаево-Черкесии был задержан​ в среду, 30 января, в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), в двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч.3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

В тот же день был задержан его отец Рауль Арашуков.

Рауль Арашуков с 1998 года возглавлял Ставропольскую региональную компанию по реализации газа - ООО "Ставропольрегионгаз". В 2010 году возглавил ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск", ответственную за поставки газа на территории Кабардино-Балкарской республики, Карачаево-Черкесской республики, республик Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия - Алания. С декабря 2011 года - советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз".

32-летний Рауф Арашуков в 2002-2008 годах работал в "Ставропольрегионгазе" - на должностях от техника отдела по развитию производства до начальника отдела имущественных отношений. В 2010-2011 годах - первый заместитель директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Пятигорск" в КЧР.