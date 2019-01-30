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В 2018 году депутат гордумы Черкесска хотел проверить законность сенаторства Арашукова

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Член Совета Федерации РФ от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, обвиняемый в участии в преступном сообществе и убийствах, также подозревается в нападении на депутата городской думы Черкесска Руслана Карданова, который занимался сбором информации о его противоправных действиях, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Нападение произошло 24 октября 2018 года в центре Черкесска у здания ГУВД. После избиения медики зафиксировали у Карданова закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей лица и ссадины", - сказал источник.

По его словам, поводом для нападения могло стать то, что депутат инициировал проверку законности получения Рауфом Арашуковым места в Совете Федерации.

В частности, Карданов направлял запросы в правоохранительные органы Дубая, касающиеся возможной подделки его вида на жительство в ОАЭ. "Он выяснил, что в документе, предположительно, была исправлена дата его окончания с февраля 2017 года на 2016 год. По мнению законодателя, это позволило сенатору занять место в Совфеде", - добавил источник.

Рауф Арашуков был задержан в среду, 30 января, в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с сенатора неприкосновенности и взятие его под стражу. Также в этот день был задержан его отец Рауль Арашуков.

По данным следствия, сенатору предъявлено обвинение по трем статьям УК. В частности, он обвиняется в участии в преступном сообществе, убийстве и давлении на свидетеля, а его отец Рауль подозревается в создании этого сообщества и мошенничестве.

Рауль Арашуков с 1998 года возглавлял Ставропольскую региональную компанию по реализации газа - ООО "Ставропольрегионгаз". В 2010 году возглавил ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск", ответственную за поставки газа на территории Кабардино-Балкарской республики, Карачаево-Черкесской республики, республик Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия - Алания. С декабря 2011 года - советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз".

32-летний Рауф Арашуков в 2002-2008 годах работал "Ставропольрегионгазе" - на должностях от техника отдела по развитию производства до начальника отдела имущественных отношений. В 2010-2011 годах - первый заместитель директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Пятигорск" в КЧР.

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Теги: Карачаево-Черкесия, СовФед, Рауф Арашуков, Черкесск

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