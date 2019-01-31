Арестованный сенатор Арашуков помещен в карантин СИЗО "Лефортово"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Член Совета Федерации Рауф Арашуков будет находиться под арестом в следственном изоляторе "Лефортово". Об этом сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"В настоящее время он находится один на карантине в двухместной камере "Лефортово", - сказал он.

По его словам, площадь камеры, где содержится сенатор, составляет 8 кв. метров. "Она не отремонтирована, без горячей воды. Но там есть телевизор и холодильник", - добавил Мельников.

Басманный суд Москвы 30 января в закрытом режиме заключил Арашукова в СИЗО до 30 марта.

Сенатору предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (часть 3 статьи 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (часть 3 статьи 33, пункты "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (часть 4 статьи 309 УК РФ).