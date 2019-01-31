Детский омбудсмен выяснит, почему активистку "Открытой России" не пускали к умирающей дочери

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова уточнит информацию о допуске активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко в больницу к дочери, предостерегает от манипуляций на этой теме.

"В реанимацию, возможно, попасть не удалось в момент проведения реанимационных мероприятий, но мы все уточним еще раз. На следующий день Анастасия Шевченко была у дочки. После ухода мамы ребёнка не стало. Это горе, ребенка не удалось спасти. Маме, безусловно, нужна поддержка", - сказала Кузнецова, слова которой приводят в ее пресс-службе.

"Но не нужно манипуляций", - добавила она.

По информации уполномоченного, дочь Шевченко в последнее время находилась на попечении государства, и была госпитализирована в критическом состоянии.

"Обращения к нам, в том числе региональному детскому омбудсмену, от Анастасии Шевченко не поступало", - добавила Кузнецова.

Старшая дочь активистки "Открытой России" Шевченко, которая ранее была госпитализирована в критическом состоянии, скончалась в реанимации в четверг. Ранее в СМИ появилась информация, что активистка не смогла попасть к дочери, несмотря на то, что в среду вечером следователь дал ей разрешение посетить дочь и находиться с ней до 18 часов 1 февраля.

Пресс-секретарь движения Наталья Грязневич ранее подтвердила "Интерфаксу", что Шевченко смогла увидеться со старшей дочерью перед ее смертью.

Ребенок был госпитализирован днем в среду из интерната для детей с особенностями развития с обструктивным бронхитом в критическом состоянии. В ходе суда 29 января адвокат Шевченко Сергей Ковалевич сообщил, что у ребенка наблюдаются осложнения со здоровьем, которые могут быть смертельно опасны с учетом врожденной болезни, однако суд не разрешил активистке посещать дочь, оставив ее под домашним арестом.

21 января в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Шевченко было заведено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ ("деятельность нежелательной организации"), что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России. В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в трёх городах страны: Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске. Суд в Ростове-на-Дону отправил Шевченко под домашний арест.