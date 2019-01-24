В РПЦ рассказали о своих достижениях при патриархе Кирилле

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал о том, что до прихода на первосвятительскую кафедру патриарха Кирилла большинство храмов фактически не принадлежали Церкви.

"На начало 2009 года более 90% храмов, которые уже даже Церковь использовала, Церкви не принадлежали, они были на других условиях переданы", - сказал он на пресс-конференции в Москве в четверг, в преддверии 10-летия патриаршей интронизации.

По мнению представителя Церкви, при патриархе Кирилле произошло качественное изменение церковно-государственных отношений, в результате которого был принят закон 2010 года о возвращении религиозным организациям имущества религиозного назначения - так у всех традиционных религий России появилась возможность вернуть себе храмы и монастыри, в которых прежде располагались учреждения, далекие от духовной жизни.

Кроме того, глава синодального отдела отметил, что за десять лет патриаршества Кирилла объем информации о Церкви вырос в десять раз, при этом процент негатива остался прежним - 3-5%.

"Мы сейчас говорим о традиционных СМИ и не берем ситуацию с соцсетями и мессенджерами", - уточнил Легойда.

Отвечая на вопрос о том, выросло ли за прошедшее десятилетие число прихожан в храмах Русской церкви, он отметил, что прирост прихожан сложно сосчитать, при этом определенно отметил рост причастников.

"Вот эти мальчики, которые стоят с платом и помогают причащать, они считают, сколько человек причастилось, поэтому мы знаем, что людей стало больше и причастников стало больше, что намного более важно", - сказал Легойда. Он отметил, что если во второй половине 1990-х храмы на Пасху и Рождество пустели после крестного хода, то теперь большинство прихожан остаются до конца службы и причащаются.