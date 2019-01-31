В Минобороны объяснили, почему ПРО США не сможет противодействовать комплексу "Авангард"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Космический эшелон перехвата противоракетной обороны (ПРО), который создают США, не сможет противодействовать российскому гиперзвуковому ракетному комплексу "Авангард", заявляют в Минобороны РФ.

"Создание космического эшелона перехвата ПРО США абсолютно бессмысленно для противодействия комплексу "Авангард". Траектория полета планирующего крылатого блока проходит ниже минимальной высоты перехвата всех возможных заатмосферных перехватчиков ПРО - не только будущих космических перехватчиков, но и противоракетных комплексов шахтного базирования с противоракетами ГБИ и корабельного базирования с противоракетами типа "Стандарт-3"", - говорится в статье, опубликованной в "Российской газете" профильными специалистами военного ведомства.

Авторы отмечают также, что, стартуя из глубины территории России, ракета комплекса "Авангард" не будет попадать в зоны перехвата авиационных средств ПРО США, барражирующих вдоль границ РФ. "Сам же планирующий крылатый блок, способный выдерживать огромные температуры и движущийся в пределах атмосферы по непрогнозируемой траектории, для авиационных лазерных средств ПРО является практически неуязвимой целью", - сказано в материале.