В Минобороны сочли критику комплекса "Авангард" провокацией для получения его характеристик

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что не намерены раскрывать характеристики гиперзвукового комплекса "Авангард" и не будут реагировать на критику со стороны отдельных экспертов в адрес этого нового российского стратегического оружия.

"В российском военном ведомстве безусловно понятен повышенный интерес к этому уникальному оружию со стороны как научного сообщества, так и, прежде всего, различных иностранных разведывательных структур. Поэтому попытка втянуть Минобороны России провокационными заявлениями различных псевдоэкспертов в дискуссию для получения подобными структурами интересующей информации о принципах действия уникального российского оружия из открытых источников ожидаема и не будет иметь никакого результата", - говорится в сообщении, которое в четверг Минобороны РФ разместило в социальных сетях.

Так в Минобороны РФ отреагировали на публикацию, в которой один из экспертов назвал комплекс "Авангард" бесперспективным.

"Конечные "бенефициары" подобного рода дискуссий находятся далеко не в России и будут использовать любые методы, включая искусственное создание "информационных поводов", для получения нужной им информации в целях ослабления обороноспособности нашей страны", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Вся информация о созданном ракетном комплексе с планирующим гиперзвуковым блоком "Авангард", которую можно было представить широкой общественности, уже озвучена в день успешного испытательного пуска комплекса 26 декабря 2018 года и в последующем развита заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым и спецпредставителем президента РФ Сергеем Ивановым", - говорится в сообщении.

Ранее российские военные заявили, что комплекс "Авангард" станет эффективным ответом на развертывание американской системы противоракетной обороны. В 2019 году планируется развертывание полка с комплексами "Авангард".

Успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком был осуществлен в конце декабря из позиционного района Домбаровский. Условная цель поражена на полигоне Кура в Камчатском крае.